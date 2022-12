Bytom. „W betlejemskiej stajence. Betlejki i szopki dolnośląskie" w Muzeum Górnośląskim. Wystawa otwarta od 16 grudnia

Wystawa „W betlejemskiej stajence. Betlejki i szopki dolnośląskie” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu 16.12.2022 - 2.02.2023

Tradycja powstawania szopek bożonarodzeniowych sięga XIII wieku, kiedy to w noc Bożego Narodzenia św. Franciszek z Asyżu ustawił pierwszą stajenkę w miejscowości Greccio. Na Śląsk szopka – betlejka – zawitała w XVII wieku i do lat 30. XX wieku była nieodłącznym elementem świątecznego wystroju domu. Śląska betlejka to nie tylko figury ale przede wszystkim stajenka, najczęściej zrobiona własnoręcznie.

Na wystawie zostaną pokazane betlejki m.in. Leona Kampki i z firmy Schaefer z Piekar Śląskich, które znajdują się w bogatej kolekcji Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Szopki dolnośląskie to tak zwane dioramy- skrzynkowe modele stajenek pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku, które w swym wnętrzu obrazują betlejemską scenę narodzenia Dzieciątka Jezus. W drewnianych kasetkach stajenka wkomponowana jest w wielowymiarową przestrzeń miasta i krajobrazu górskiego. Na ekspozycji prezentujemy także szopki ludowe, drewniane, wykonane przez dolnośląskich artystów z lat 70. i 80. XX wieku, które swym wyglądem nawiązują do tryptyków- mówi Anna Jurczyk, kuratorka wystawy.