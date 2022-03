Bytom: W jednym z zakładów pracy przy ul. Fabrycznej doszło do wypadku. Lądował śmigłowiec LPR Magdalena Mikrut

Iwona Burdzanowska / Polska Press

We wtorek, 22 marca, na terenie jednego z zakładów znajdujących się w bytomskich Łagiewnikach doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Wezwano LPR, a 50-letni poszkodowany został przetransportowany do szpitala.