Bytom: W mieście powstał salon gier rodem z lat 90. Arcade może nas przenieść w czasy dzieciństwa.... Zobacz!

Zanim jeszcze pojawiły się pierwsze domowe komputery i konsole, na wielu osiedlach królowały salony gier, do których zbiegały się całe osiedla. Było to niczym wejście do magicznej krainy. Przyjeżdżając do Bytomia, można powrócić do starych dobrych czasów i zagrać na maszynie sprzed lat w niedawno powstałym salonie gier Arcade.