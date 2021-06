Bytom. Widowisko multimedialne na finał obchodów 100-lecia III powstania śląskiego już 25 czerwca. Trwają przygotowania

- Przyjęliśmy takie podejście, że obchody będą dziać się tam, gdzie miały miejsca ważne wydarzenia I, II i III powstania śląskiego. Dwa lata temu spotkaliśmy się w Mysłowicach, w zeszłym roku pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich, a teraz to wszystko odbywa się w Bytomiu. To zresztą była inicjatywa bytomskiego samorządu - powiedział, podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w Bytomskim Centrum Kultury 17 czerwca, Jacek Brzezinka, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Najtrudniejsze w tym wszystkim jest skoordynowanie artystów, wykonawców czy realizatorów. Obecnie trwają oddzielne próby chórów oraz orkiestr dętych w miastach, w których się one znajdują [są to m.in. Knurów, Ruda Śląska, Chorzów czy Katowice - przyp. red.]. Przygotowują się także tancerze. Zaczęły się także "łączenia" tych formacji - wczoraj [16.06] pierwsza taka próba miała miejsce - wyjaśniła Krystyna Jankowiak - Markwica, dyrektorka Bytomskiego Centrum Kultury.

Obecnie największym wyzwaniem przed organizatorami jest postawienie sceny na rynku. Konstrukcja będzie bowiem składała się z trzech platform.

- Zależy nam na tym, żeby oddać wspólnie hołd powstańcom. Dlatego też zaprosiliśmy wykonawców z całej Metropolii. Uważamy, że najlepszym sposobem, aby pokazać naszą pamięć o nich, jest mówienie ustami ludzi stąd. To właśnie w ich rodzinach nadal krążą opowieści o dziadkach czy pradziadkach, którzy brali udział w powstaniach lub przyczynili się w jakimś stopniu do nich. Wszyscy więc stajemy tu razem, jesteśmy równi. Nie ma nikogo, kto by "prowadził " to przedstawienie. Taka idea nam przyświecała - podkreśliła Karolina Widera, reżyserka, inscenizatorka i kostiumolożka widowiska.