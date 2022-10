Bytom. Wypadek autobus przy ul. Mickiewicza. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem komunikacji miejskiej. 3 osoby trafiły do szpitala Marcin Śliwa

Około godziny 9.30 przy ulicy Mickiewicza w Bytomiu doszło do wypadku. Samochód osobowy marki Ford zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej. Trzy osoby jadące w samochodzie osobowym zostały przewiezione do szpitala. Na razie nie wiadomo co doprowadziło do wypadku. Droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia w ruchu prawdopodobnie potrwają do godziny 14.00.