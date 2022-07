Bytomianka Magdalena Fręch dostała mercedesa. Kibice zobaczyli dobry finał Esvelo 96. Narodowych Mistrzostw Polski

Magdalena Fręch (KS Górnik Bytom) po raz trzeci z rzędu, a piąty w karierze, zdobyła mistrzostwo Polski. Tenisistka LOTOS PZT Team, rozstawiona z jedynką, w sobotnim finale wygrała 6:0, 6:4 z turniejową „trójką” Martyną Kubką (Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki). Esvelo 96. Narodowe Mistrzostwa Polski zostały rozegrane na kortach Górnika Bytom.

Fręch zyskała popularność wśród kibiców także dzięki występowi na Wimbledonie. W światowym rankingu zajmuje 86. miejsce (jej rywalka 472).

- Na pewno ciężej jest wejść do Top 100 niż się tam utrzymać. Jednak żeby się przebić do czołówki, trzeba grać eliminacje turniejów, a dużo ciężej jest w nich rywalizować, a potem zachować siły . Samo przejście eliminacji Wielkiego Szlema jest bardzo trudne. Dla mnie największym wyzwaniem było przebicie się do setki rankingu, a teraz muszę piąć się wyżej - podkreśla triumfatorka