Bytomska Smerfetka nie żyje. Pani Grażynka była symbolem Bytomia, uważana za najbardziej uśmiechniętą mieszkankę

Bytomska Smerfetka była dobrze znana Czytelnikom DZ. Pisaliśmy o niej wielokrotnie. Wychowała się w domu dziecka. Nie była w pełni sprawna (miała II grupę inwalidzką)

Nie była z tych, co narzekają. Latem podróżowała po sanktuariach, ale naprawdę najbardziej kochała Bytom. Zaczepiała wszystkie psy i koty, które musiała pogłaskać. To dlatego zawsze w ręce trzymała piszczącą kaczuszkę. - Wtedy zwracam ich uwagę - wyjaśniała.

Kiedy kilka lat temu jej losem zainteresowały się media i społecznicy, stała się naprawdę popularna. To, że dorosła kobieta z maskotką w dłoni wędruje przez bytomskie ulice, śpiewa piosenki i do każdego się uśmiecha, przestało budzić politowanie czy kpinę. Wręcz przeciwnie - bytomianie zaczęli być dumni, że ich miasto ma taką sympatyczną bohaterkę. To, że ma mentalność dziecka, jest prostolinijna i do wszystkich się uśmiecha, zaczęło wzbudzać pozytywne reakcje.

W 2015 roku powstał profil "Pomoc dla bytomskiej Smerfetki".

Wielu bytomian postanowiło wesprzeć ją także materialnie, pomóc w codziennych sprawach, z którymi czasem miała kłopot. Renta starczała jej bowiem na opłaty i skromne jedzenie. Doczekała się pomocy okulistycznej i stomatologicznej, a także obiadów. Zadbano także o jej fryzurę! Przede wszystkim jednak, doczekała się akceptacji i sympatii. Stała się popularna, a to cieszyło ją najbardziej. Spełniły się także jej marzenia - zwiedziła Warszawę, jechała pendolino.