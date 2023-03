Bytomski Plac Słowiański. Zielona oaza. „Czy to na pewno jest ten brudny, szary Bytom?” Katarzyna Wiśniewska-Lewicka

Plac Słowiański w Bytomiu. Zielona oaza. Mieszkańcy bardzo go lubią. Za mnóstwo zieleni, piękne kamienice, ławeczki i... święty spokój. I wcale im nie przeszkadza, że latem przez cały dzień słychać tu krzyki i śmiech dzieci, a wieczorami – poszczekiwanie psów i rozmowy ich właścicieli. Ktoś nieznający tych okolic, zobaczywszy to miejsce, może odnieść wrażenie, że nagle znalazł się w sielskiej, czystej, spokojnej krainie. „Czy to na pewno jest ten brudny, szary Bytom?”.