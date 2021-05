Bytomskie lokale gastronomiczne już po rozpoczęciu sezonu. "Były wiwaty i okrzyki radości"

Uczniowie wracają do szkół 17 maja. Będą uczyć się hybrydowo. Sprawdźcie, na jakich zasadach. Są wytyczne MEiN i GIS

W poniedziałek, 17 maja, uczniowie wrócili do szkół. Zgodnie z tym, co postanowili rządzący, przez pierwsze dwa tygodnie nauka będzie odbywała się hybrydowo tzn. naprzemiennie - częściowo w szkole, a częściowo w domu. Wszyscy naraz do ławek wrócą dopiero w poniedziałek, 29 maja. Jak ma wyglądać nauka hybrydowa w poszczególnych szkołach? Sprawdźcie w galerii, jakie zasady będą obowiązywały w placówkach.