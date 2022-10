Cała prawda o grzybach. Komu zaszkodzą, a jakie są ich zalety dla zdrowia? 9 ważnych rzeczy, które powinieneś wiedzieć OPRAC.: BR/mat. prasowe

Istnieje przekonanie, że grzyby są smaczne, jednak nie posiadają żadnych właściwości odżywczych. Jak mówi dietetyk, grzyby mają nie tylko znaczące walory smakowo-zapachowe, ale także wyróżniają się wysoką zawartością wielu składników odżywczych.- Główną zawartością grzybów jest woda, stanowi od 70%- 90% masy grzyba. Za to miąższ jest bogaty w wiele cennych wartości odżywczych, szczególnie w białka, ryboflawiny i niacyny – wyjaśnia Ewa Glońska-Strączek.Białko to ważny składnik naszej codziennej diety.

Sezon na grzyby w pełni. Różne kolory, smaki - borowiki, kurki, rydze - to tylko niektóre wśród wielu gatunków grzybów. Ale czy zaletą jedzenia grzybów są tylko walory smakowe, w jakiej formie powinno się je jadać i komu mogą zaszkodzić? Ewa Glońska-Strączek, psychodietytyk, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Grupa American Heart of Poland przedstawia prawdę na temat tych leśnych specjałów. Cała prawda o grzybach. Cenne Wartości odżywcze grzybów. To przysmak nie dla każdego – komu mogą szkodzić? Zobaczcie w naszej galerii, co radzi Ewa Glińska-Strączek.