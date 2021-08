Całkowita wyprzedaż w Tesco w Katowicach. Napoje i kosmetyki kosztują grosze red.

Całkowita wyprzedaż w Tesco w Katowicach. To już ostatnie dni, podczas których będzie trwała likwidacja sklepu Tesco znajdującego się w centrum handlowym Silesia City Center w Katowicach. Najbliższe dni to ostatnia okazja, by skorzystać z wyprzedaży dostępnego asortymentu. Przypomnijmy, że brytyjska firma wycofuje się z Polski. Większość sklepów przejmie sieć Netto.