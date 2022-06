Całować czy nie całować? Felieton Marka Szołtyska, historyka, znawcy Śląska

Obserwowałem to z obawą o ich rozwój intelektualny, ale cóż, takie czasy. Przypomniałem sobie o swoich zabawach w wieku kilkunastu lat. Wtedy mój ojciec budował dom i kopał fundamenty pod garaż. Kiedy tylko popadał deszcz, to robiły się tam małe zbiorniki wodne. Nie, oczywiście, że nie kąpałem się w tych gliniastych dziurach wąskich na koło pół metra. Ja tylko w tych dołach łapałem żaby, które tam wpadały i nie potrafiły uciec. Chwytałem je z pomocą obieraka do owoców umocowanego na długim stylisku. Zajęcie było podobnie fascynujące jak majstrowanie przy telefonie. Bo jak sprawdza się co chwilę czy nie przyszła na komórkę jakaś wiadomość, tak samo ja często zaglądałem, czy nie wskoczyła tam znów jakaś żaba.

Porównanie moich dawnych żabich fascynacji do dzisiejszych komórek w szkole, też ma pewną analogię. Zakazane jest bowiem w klasach lekcyjnych używanie telefonów, bo można mieć kłopoty. Ja też miałem podobne problemy. Zatem kiedyś wyłowione żaby postanowiłem zanieść do szkoły. Owszem, może niepotrzebnie wziąłem ich aż dwadzieścia, ale kłębiące się w słoiku żaby – wyglądały naprane imponująco! Zwierząt tych nie miałem zamiaru cały czas trzymać w naczyniu, tylko zapewniłem im idealne warunki bytowania, wkładając do klasowego akwarium, które stało koło biurka naszej nauczycielki od przyrody. Niestety nie doceniła ona mojego zamiłowania do natury i z okrzykiem przerażenia uciekła do pokoju nauczycielskiego i już tego dnia stamtąd nie wyszła. Jedynie przez woźną dała znać, że mam to paskudztwo zabrać i jutro zgłosić się z mamą. Do dzisiaj nie rozumiem, jak z taką żabofobią można było uczyć biologii.