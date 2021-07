Caravana Banda zagra w Jasienicy. GOK zaprasza na niezwykłą, muzyczną podróż

- Caravana Banda to powalająca mieszanka hiszpańskiej, bałkańskiej i gypsy jazzowej nuty, gdzie w fascynującej muzycznej podróży przenikają się melodie zaśpiewane w 12 różnych językach. Można powiedzieć, że to spektakl, a nie koncert, bo zespół świadomie sięga po teatralne zabiegi i powoduje, że ich koncerty to prawdziwe widowisko - informuje GOK w Jasienicy.

Zespół został założony przez Tomasa Prusa – jednego z wokalistów kultowego w Czechach zespołu Vltava i Magdę Navarrete – znaną w Polsce i Ameryce Płdudniowej wokalistkę i tancerkę. Od ponad pięciu lat zespół podbija publiczność w Czechach, na Słowacji, w Niemczech i w Polsce, Finlandii i Hiszpanii. Caravana Banda zagrała już na wielu międzynarodowych festiwalach, była częścią ciekawych eventów w Polsce i za granicą. W roku 2018 wydali płytę "Mezihra", na której przepięknie łączą się autorskie pomysły Tomasa Prusy i Magdy Navarrete oraz tradycyjne melodie z różnych stron Europy. Na stałe można zobaczyć i posłuchać ich na deskach Teatru Syrena w Warszawie gdzie wystawiają swój "caravanowy" spektakl.