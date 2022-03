Caritas w Sosnowcu przygotowuje 12 mieszkań dla 50 uchodźców z Ukrainy. Znajdą schronienie w budynku na terenie parafii w Porąbce

W budynku Caritas przy ul. Reja 9 w Sosnowcu, na terenie parafii pw. NMP Częstochowskiej w dzielnicy Porąbka, trwają już intensywne prace remontowe. Ich celem jest przygotowanie 12 mieszkań, które w sumie będą mogły dać schronienie blisko 50 uciekinierom wojennym. Z postępami prac zapoznał się ostatnio biskup sosnowiecki, ks. Grzegorz Kaszak.

- W budynku, w którym niedawno otworzyliśmy pralnię społeczną Caritas, mamy jeszcze sporo przestrzeni do wykorzystania. Jeden poziom to 270 m kw., a do dyspozycji są trzy poziomy: parter, I i II piętro. Docelowo chcemy w tym budynku umieścić 12 rodzin. Mieszkania będą wyposażone w pełen węzeł sanitarny i dwa pokoje, a na parterze chcemy urządzić profesjonalną kuchnię z jadalnią i salą spotkań do dyspozycji mieszkańców. W każdym mieszkaniu będzie też niewielki aneks kuchenny - mówi ks. Tomasz Folga, dyrektor sosnowieckiej Caritas.