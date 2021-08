C-BOOL w Klubie Pomarańcza w Katowicach. Pięknie panie bawiły się na parkiecie do samego rana

C-Bool w Klubie Pomarańcza

Na to wydarzenie przez całe lato czekali fani słynnego, polskiego DJ-a. Grzegorz Cebula z Pyskowic przygotował dla gości katowickiego klubu całonocną, głośną muzykę do tańca. Do jego największych hitów, m.in.: Never go away, DJ is your second name oraz Magic Symphony, bawili się wszyscy.