CBŚP rozbiło gang tytoniowy na Śląsku. Przestępcy papierosy trzymali w pudełkach po pizzy. 121 tys. wyrobów przejętych

CBŚP zatrzymało 11 osób w związku z przestępstwami akcyzowymi. Gang w wygłuszonej piwnicy na terenie Warszawy produkował nielegalnie papierosy oraz półprodukty służące do wytwarzania papierosów tj.: filtry, bibuły i owijki. CBŚ na miejscu znalazło 121 tysięcy sztuk produktów zapakowanych w pudełkach po pizzy.

- Tym razem zatrzymano 7 osób podejrzanych o przestępczość akcyzową. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że gang działał w latach 2015–2017. Wówczas to członkowie grupy wprowadzali do obrotu wyroby tytoniowe i alkoholowe bez polskich znaków akcyzy na terenie woj. śląskiego i świętokrzyskiego. Według wstępnych szacunków śledczych, w wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 5 mln złotych – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Śledczego Policji.