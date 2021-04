Centralne Biuro Antykoncepcyjne. Życie dał mu Samuel Pereira MEMY Internet wyłapał literówkę Pereiry na Twitterze

Chcesz być jak James Bond? Służby specjalne rekrutują do swoich szeregów. Prawie każdy może spróbować [ZDJĘCIA]

Nieskazitelna postawa moralna i patriotyczna, wykształcenie techniczne, ale humaniści też mają szansę. Służby specjalne, takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Wywiadu rekrutują przyszłych agentów i pracowników cywilnych. Zarobić można nawet 10 tys. zł. Co interesujące, od kandydatów wcale nie wymaga się, by od razu aplikowali na konkretne stanowisko. Można po prostu wysłać mailem swoje dane. Agencja sama oceni, do czego się osoba może się przydać. Sprawdź czy możesz aplikować?