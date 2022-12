Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie. Herbateka i inne. Zobaczcie zdjęcia

Po wojnie był to zwykły komunalnik, a w pomieszczeniach Neblowego sklepu kwitł handel, m.in. z obuwiem. - Pamiętam, że zawsze przychodziłem tu z mamą przed rozpoczęciem roku szkolnego, by kupić nowe trampki do szkoły - wspomina burmistrz Stanisław Piechula.

Centrum Aktywności Społecznej dla 140 organizacji pozarżądowych i strefy biznesu

- Będzie to Centrum Aktywności Społecznej. W Mikołowie mamy ok. 140 organizacji, które do tej pory były rozrzucone po różnych strychach i zakamarkach. Jedni mieli lepsze warunki, inni gorsze, a tu mają wszystko, co trzeba, by prowadzić społeczną działalność - powiedział burmistrz Stanisław Piechula.