Centrum przesiadkowe Brynów w Katowicach prawie gotowe. Wygląda oryginalnie. Jest ogromna wiata, budynek obsługi podróżnych i duży parking

Centrum przesiadkowe Brynów w Katowicach prawie gotowe. Kiedy otwarcie?

Centrum przesiadkowe Brynów w Katowicach jest już prawie gotowe. Termin zakończenia inwestycji co prawda po raz kolejny przesunięto – na 30 września (wcześniej był to koniec lipca), ale wszystko wskazuje na to, że tym razem uda się go dotrzymać.