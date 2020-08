Centrum Przesiadkowe Gliwice ma być gotowe za 24 miesiące. Umowa podpisana, rusza budowa

– Praca nad tą inwestycją to dla nas duża satysfakcja. Zapewniam, że jesteśmy przygotowani do realizacji tego zadania i jak do każdego projektu podejdziemy z dużym zaangażowaniem. Harmonogram prac nie jest zagrożony – mówi Marek Morawski, prezes Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA, lidera konsorcjum.