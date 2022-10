Centrum przesiadkowe w Mikołowie. Budowa zakończona. Zobaczcie zdjęcia

- W pierwszym etapie powstał m.in. parking na ponad 200 aut, drugi etap to była budowa płyty dworca, a nowoczesne wiaty, które tu stanęły, są jednymi z najlepszych w Polsce. W trzecim etapie zajęliśmy się budową układu drogowego (nowe ronda) i czwarty etap to przebudowa tego wiaduktu - powiedział wiceburmistrz Mateusz Handel tuż przed przecięciem wstęgi podczas uroczystego oddania do użytku ostatniego etapu budowy centrum przesiadkowego w Mikołowie.

- Reorganizacja i remont centrum przesiadkowego to było największe przedsięwzięcie tej kadencji w Mikołowie. Dostaliśmy na to ok. 20 mln zł, całość kosztowała 30 mln zł. Poza placem autobusowym, parkingami, całym centrum przesiadkowym i nowym układem drogowym mamy tu trzy ronda: Górnośląskie, Unii Europejskiej i Demokracji. Plac nazwaliśmy placem 800-lecia, bo to nasz rok jubileuszowy - powiedział burmistrz Stanisław Piechula.