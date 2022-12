Ceny mieszkań w województwie śląskim drastycznie poszły w górę! Wiemy, gdzie jest najdrożej! Sprawdź zestawienie 24 miast z regionu

W stolicy województwa śląskiego oraz innych miastach na terenie aglomeracji cały czas powstają nowe mieszkania. Jednak ich ilość nieznacznie wpływa na ceny w jakich są sprzedawane. Ceny mieszkań rosną, nie tylko rynku pierwotnym, ale również wtórnym.

Niestety przez to sprzedaż mieszkań w 2022 roku znacznie zmalała. Nic w tym dziwnego, skoro w porównaniu do ubiegłego roku, w niektórych miastach województwa śląskiego zapłacimy nawet 1500 złotych więcej za metr kwadratowy, co przy mieszkaniu o powierzchni 39 mkw daje podwyżkę ceny o 58 500 złotych. Gdzie jest najdrożej? Sprawdź!