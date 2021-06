Ceny paliw idą w górę. Eksperci przewidują, że to nie koniec. Ile za litr trzeba zapłacić w Śląskiem?

Niestety scenariusze kreślone jeszcze kilka dni temu przez analityków sprawdziły się i ceny paliw na stacjach mocno podskoczyły. Wpływ na to ma początek wakacji, ale i zawirowania na rynku międzynarodowym.

Stłumienie pandemii spowodowało zwiększenie popytu na paliwa, wszak jeździmy coraz częściej, a w wakacje coraz dalej. Niebagatelny wpływ na to miały też wybory prezydenckie w Iranie, który jest jednym z głównych producentów ropy. Wygrał je Ebrahim Raisi będący w niełasce USA. Nie ma zatem na razie szans na cofnięcie amerykańskich sankcji na ten kraj, a to powoduje wzrost ceny baryłki ropy, która na londyńskiej giełdzie pierwszy raz od 2018 r. osiągnęły wartość 76 dolarów.

Jakie ceny będą na stacjach benzynowych?

Jak podaje portal e-petrol, ostatni tydzień to czas zauważalnych zwyżek w rafineriach. Średnia cena benzyny 98-oktanowej wynosi obecnie 4636,4 zł za metr sześc. - czyli o ponad 82 zł więcej niż w ostatni weekend. W przypadku Pb95 zmiana w górę przekracza 86 zł w analogicznym okresie - metr sześc. tego paliwa kosztuje 4395,4 zł. W przypadku diesla zmiana także jest zwyżkowa, ale nie tak znacząca - kosztuje on 4263,6 zł/m sześc., czyli o niemal 38 zł więcej niż w sobotę. Jeśli chodzi o olej opałowy, zmiana zwyżkowa to blisko 26 zł na metrze sześc., a średnia cena wynosi 2899,6 zł/m sześc.