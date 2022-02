Ceny paliw na Śląsku niższe o 60-70 groszy, ale nie na wszystkich stacjach. Ile zapłacimy po obniżce VATu?

Nawet 60-70 groszy na litrze benzyny – tyle zaoszczędzili Ci mieszkańcy regionu, którzy zamiast w poniedziałek wieczorem zatankować swój samochód, pospieszyli na stacje benzynowe we wtorek rano. Od 1 lutego obowiązują bowiem niższe stawki VAT na szereg produktów, w tym także na paliwo.

Jeszcze w poniedziałek wieczorem ceny na stacjach paliw w Rybniku wahały się od 5,56 do 5,78. Były o kilka groszy wyższe niż dzień wcześniej. W wtorek rano, czyli 1 lutego w dzień kiedy zaczęły obowiązywać niższe stawki VAT na szereg produktów – w tym także na paliwo – ceny zmalały. Ale co ciekawe – nie wszędzie. Na jednej z samoobsługowych stacji paliw w Rybniku ceny paliw sa nastepujące: za litr benzyny płacimy 5,19 zł,

za olej napędowy 5,27 zł. Na dużej, sąsiedniej, należącej do dużej sieci stacji paliw ceny były wyższe o blisko 30 groszy na litrze.

We wtorek spadł do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, jak mięso, ryby, nabiał, a także na nawozy i gaz. Do 5 proc. obniżono VAT na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Łączny spadek dochodów budżetu państwa, spowodowany zmianami, oszacowano na ok. 11,6 mld zł.

Obniżka podatku VAT to element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. – Inflacja do Polski przyszła razem z pandemią COVID-19, z manipulacjami cenowymi Gazpromu i nieodpowiedzialną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. To trzy główne przyczyny – podkreślił szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że polski rząd nie siedzi z założonymi rękami i nie chowa głowy w piasek. Robi wszystko, żeby ceny były niższe oraz żeby zwalczyć inflacyjną huśtawkę.

W ramach tarczy nastąpiła obniżka VAT na paliwo z 23% do 8%, obniżka VAT na gaz z 8% do 0%, obniżka VAT na podstawowe produkty spożywcze do 0%, przedłużenie obniżki VAT na prąd do 5%, obniżka VAT na ciepło do 5% i obniżka VAT na nawozy z 8% do 0%. Nowe stawki VAT obowiązują do lipca.

