Ceny paliw w Katowicach biją rekordy. Kierowcy płacą prawie 7 zł za litr ON

Bardzo wysokie ceny za paliwo na Śląsku

Ceny paliw rosną z godziny na godzinę. Na wielu stacjach benzynowych, za paliwo zapłacimy już krocie. Ponad 7 złotych za litr ropy to cena, którą zobaczymy coraz częściej. Cena za litr benzyny to już ponad 6.50 złotych. Ceny już są bardzo wysokie, a eksperci podkreślają, że prawdopodobnie to nie koniec wzrostu. Tak naprawdę, w sytuacji wojny, ciężko przewidzieć, jakie będą ceny za paliwo.