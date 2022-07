Ceny w Beskidach: Tani czy drogi wypoczynek? Sprawdziliśmy ceny wyżywienia w Szczyrku. Paragony grozy to ściema? Zdjęcia menu

Środek tygodnia, pełnia lata, do tego piękna, słoneczna pogoda, ale na Białym Krzyżu ruch umiarkowany. Trochę turystów pieszych, trochę rowerzystów. Szału nie ma. To prawda, że Biały Krzyż najbardziej oblegany jest zimą, ale po dwóch latach pandemii można by się spodziewać, że i latem ludzie będą spragnieni takich miejsc.

- W górach od zakończenia roku do 10 lipca standardowo jest mniejszy ruch. Boom zaczyna się około 15 lipca, a sezon letni kończy się około 25 sierpnia. Z tych dziewięciu tygodni wakacji tylko w sześciu ruch jest większy. U nas w ostatni tydzień się poprawiło, ale odczuwa się mniejszy ruch, ludzie zastanawiają się przed zakupami - ocenia Roman Smolarek, prowadzący Gospodę na Przełęczy działającą na Białym Krzyżu.