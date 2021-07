Cenzura Google Maps: tych miejsc nie zobaczysz na mapach ani w Street View. Co ukrywa przed nami Google?

Choć wydaje się, że czasy białych plam na mapie już dawno minęły okazuje się, że nie jest to do końca prawdą. W dobie zdjęć satelitarnych mamy możliwość prześledzenia nie tylko granic państw i ukształtowania terenu, ale także konkretnego układu ulic, budynków, a nawet rzeczywistego widoku danej okolicy. Nie powinien zatem dziwić fakt, że Google Maps uniemożliwia dokładne przyjrzenie się niektórym lokalizacjom. Dlaczego tak się dzieje?

Zamazane miejsca w Google Maps i Google Street View

Google blokuje widok niektórych obszarów przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Dostęp do map ma każdy użytkownik internetu, dlatego też Google dba o to, by plany obiektów o szczególnym znaczeniu strategicznym nie dostały się w niepowołane ręce. Czego nie zobaczymy na zdjęciach satelitarnych?