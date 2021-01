CeZik dołączył do walki o najmniejsze serca. Jest nowym ambasadorem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi WIDEO

„Nie każde dziecko ma serce, które działa świetnie...” – takimi słowami rozpoczyna się utwór autorstwa CeZika, który posłuży promocji programu wspierania leczenia dzieci chorych na serce. Artysta z Gliwic, Cezary Nowak, jest nowym ambasadorem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

CeZik nowym ambasadorem zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Cezary Nowak, gliwicki artysta działający pod pseudonimem CeZik, jest nowym ambasadorem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Artysta, którego twórczość zyskuje ogromną popularność od 13 lat głównie dzięki internetowi, tym razem napisał i wykonał wraz z synami utwór o konieczności wsparcia programu, dzięki któremu będzie można pomagać w leczeniu ciężkiej niewydolności serca u dzieci. CeZik przejął pałeczkę w walce o propagowanie rozwiązań ratujących życie najmłodszych chorych na serce od Iwony Guzowskiej - śpiewająco.

Wspomaganie dla małych serduszek Naukowcy z FRK pracują nad systemem wspomagania serca ReligaHeart PED - to komory wspomagania serca dla najmłodszych pacjentów. System ReligaHeart PED zaoferuje pompy o różnych objętościach wyrzutowych: 45 ml (7-13 lat), 30 ml (3-9 lat), 20 ml (od 1 roku do 4 lat) oraz modelowo zostanie przebadana proteza o obj. 12 ml dla pacjentów poniżej 1 roku życia. To bardzo ważne przedsięwzięcie w walce o zdrowie i życie najmłodszych pacjentów pediatrycznych.

- W przyszłości mechaniczne wspomaganie serca z wykorzystaniem polskich protez zmniejszy śmiertelność wśród dzieci na liście oczekujących na przeszczep serca oraz poszerzy możliwości długoterminowego leczenia jako pomost do przeszczepu lub regeneracji chorego serca dziecka. Niezwykle priorytetowo traktujemy nasze badania, które cały czas idą naprzód i zbliżają nas do powstania polskiej protezy serca dla dzieci. – mówi Artur Kapis z Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Za trzy lata mogłyby się rozpocząć wdrożenia kliniczne komór dla najmłodszych pacjentów.

Jak podkreśla, zaangażowanie CeZika utworu promującego możliwość przekazania 1% podatku naszej Fundacji to wspaniała okazja, by dotrzeć do szerszej grupy widzów, którzy mogą zdecydować, że właśnie nasz program może otrzymać ich 1 % podatku.

- Jestem osobiście bardzo wdzięczny Cezaremu Nowakowi i wzruszony, bowiem w jego materiale widzimy empatię i szacunek dla małych ludzi, które również przyświecają nam w badaniach - mówi Artut Kapis. Ostatnie trzy lata program ten i zbiórkę 1 % podatku wspierała Iwona Guzowska, była mistrzyni świata w boksie i kick-boxingu, dziś coachini i trenerka mentalna. Podczas wtorkowej konferencji przekazała obowiązki ambasadora zabrzańskiej fundacji gliwickiemu artyście. CeZik łapie za serce „Nie każde dziecko ma serce, które działa świetnie...” – takimi słowami rozpoczyna się utwór autorstwa CeZika, który posłuży promocji programu wspierania leczenia dzieci chorych na serce.

- Przyznaję, że nie jestem człowiekiem, który dobrze zna „ten świat”. Gdy kilka dni temu zobaczyłem utwór byłem oszołomiony i wzruszony. To był dobry wybór. Mamy piękny utwór z muzyką, która powstała z wielkiego talentu artysty i jego synów – mówi dr Jan Sarna, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

Praca nad klipem była wyjątkowym wyzwaniem - przyznaje gliwicki artysta. - Nie do końca świadomie sam rzuciłem sobie kłody pod nogi angażując do tego projektu własne dzieci. Są w wieku przedszkolnym. Wydawało mi się to dobrym pomysłem, ponieważ FRK ratuje serca właśnie takich maluchów. Praca z moimi szkrabami wymagała jednak wyjątkowej cierpliwości i zaawansowanych technik negocjacyjnych. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy powtarzaliśmy różne ujęcia. Moi synowie mają pecha, bo ich ojciec jest perfekcjonistą, jeżeli chodzi o zadania artystyczne i w ten sposób wymóg takiego właśnie wykonania spłynął również na ich barki. Oczywiście nie wykorzystałem nieletnich do ciężkich prac bez wynagrodzenia. Chłopcy dostali bardzo fajne klocki, które sami sobie wybrali – podsumowuje Cezary Nowak.

CeZik i NutkoSfera CeZik to jeden z pierwszych polskich artystów w serwisie YouTube. Zasłynął z tego, że wykonywał teledyski z przymrużeniem oka, pozwalając publiczności dobrze się bawić i śmiać się z rzeczywistości. Śpiewał piosenki od tyłu i montował klipy z wypowiedzi sławnych osób. Mimo, że jego klipy biły rekordy oglądalności to chcę zwrócić uwagę, że jeszcze większe zainteresowanie budzi jego nowa twórczość w projekcie dla dzieci NutkoSfera, gdzie tylko jeden z utworów: „W Układzie Słonecznym” ma aż ponad 60 mln wyświetleń. Nie dziwi mnie ten sukces, bowiem to ambitna, wysokiej jakości produkcja kontentu dla dzieci.