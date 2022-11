Charakter wyraźnie kontrrewolucyjny. Andrzej Rozpłochowski - legenda śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

Poznaliśmy się w dzień po jego powrocie z emigracji w 2010 r. Umówiliśmy się na rozmowę w ogródku piwnym przed katowickim Teatrem Śląskim im. Wyspiańskiego. Był to jego pierwszy wywiad w Polsce od wielu lat. Andrzej mówił jeszcze z silnym amerykańskim akcentem i co jakiś czas posiłkował się angielskimi słowami gdy brakowało mu polskich odpowiedników. Fragment naszej rozmowy został wydrukowany w „Wolnym Związkowcu”, a jego pełny zapis w zbeletryzowanej formie w mym zbiorze opowiadań „Wiktoria”.

Potem spotykaliśmy się jeszcze wielokrotnie i długo rozmawialiśmy, przy tym często spieraliśmy się, ale rozmowa z Andrzejem zawsze była interesująca. Kiedyś zapytałem go, jak to się stało, że jako trzydziestoletni facet stanął na czele strajku, a później śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”? Jak to się stało, że od początku swej publicznej działalności był antykomunistą, dla którego komunizm nigdy nie miał „ludzkiej twarzy”? Wówczas opowiedział mi, jak trafił do Gdańska tuż po zbrodni, która miała miejsce na ulicach tego miasta w grudniu 1970 r.

– Widziałem osmolone fragmenty dworca kolejowego w Gdańsku. Widziałem jakieś ruiny, miejsca pełne śladów walk z ZOMO, wojskiem, milicją, bezpieką… Byłem tym widokiem tak poruszony, że zapomniałem, na którą godzinę jestem umówiony.

Andrzej miał wtedy dwadzieścia lat. Zaczynała się dekada Gierka, którą zakończył Sierpień 1980 r. Wówczas wskoczył w „Solidarność” całym swoim jestestwem, jednak nie był związkowcem, którego tylko zajmowały sprawy socjalne, o czym tak mi mówił wówczas, w 2010 r.

– Nigdy nie byłem związkowcem, tak naprawdę, w sercu. Związek był dla mnie narzędziem walki z komuną o wolność. Prowadziłem od początku świadomie walkę polityczną, dlatego byłem tym, kim byłem. Dlatego miałem tak dużo przeciwników, nawet w gronie „Solidarności”, którzy uważali, że ja chcę za dużo, jestem za radykalny, kontrowersyjny. Oni bali się, nie szli tak daleko, a teraz wszyscy obalali komunę, ci w moim wieku. Nie za bardzo tak wszyscy.

Katowicki MKZ był chyba jedynym w całym kraju, który sfinansował wielkie widowisko – „Tragedię romantyczną”, spektakl będący połączeniem „Dziadów” i „Kordiana”. „Tragedią…” wystawiono w „Spodku”, w którym wcześniej spotykali się np. pierwsi sekretarze z członkami partii komunistycznej. W lipcu 1981 r. stanął w tym miejscu Daniel Olbrychski i wypowiadał słowa, które jakże inaczej musiały brzmieć w tamtych czasach: „Zemsta, zemsta, zemsta na wroga, / Z Bogiem i choćby mimo Boga!”.

Andrzej Rozpłochowski, pytany wtedy przez dziennikarkę, dlaczego „Solidarność” zdecydowała się na objęcie mecenatem tego spektaklu, odpowiedział:

– Sprawy kultury, życie duchowe są człowiekowi bardzo potrzebne, częstokroć bardziej potrzebne niż talerz zupy.

Śmiem wątpić w to, że „Tragedia romantyczna” byłaby wystawiona w „Spodku” i sfinansowana przez „Solidarność” gdyby szefem MKZ był ktoś inny.

Tuż po premierze spektaklu Andrzej przegrał wybory na przewodniczącego Zarządu Regionu. 13 grudnia 1981 r. znalazł się wśród tysięcy internowanych. Rok później, gdy ostatnich działaczy „Solidarności” wypuszczano na wolność, Andrzej nie znalazł się wśród nich. Trafił do Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. Został oskarżony o „próbę obalenia siłą ustroju PRL”. Siedział bez wyroku. Wyszedł na wolność dopiero w lipcu 1984 r.

Andrzej doczekał się licznych charakterystyk ze strony SB. „Laurki” wystawiał mu też współtwórca stanu wojennego Wojciech Jaruzelski, który taki pisał w jednej ze swych książek:

„Solidarnością kieruje na Śląsku niejaki Andrzej Rozpłochowski. Jego orientacja ma charakter wyraźnie kontrrewolucyjny”, „Pamiętam liczne meldunki i informacje o ekstremizmie Rozpłochowskiego”, Rozpłochowski „wołał: »Jak uderzymy, to kremlowskie kuranty zagrają Mazurka Dąbrowskiego«”.

Andrzej nie był z tych, którzy w wolnej Polsce kordialnie całowali się z Jaruzelskim, jak Adam Michnik i obdarzali go atencją.

Andrzej był „kontrą”, którą należało zwalczać wszelkimi możliwymi sposobami. Jego życie ukształtował tamten Sierpień, o czym sam pisał, wypełniając ankietę socjologiczną na zjeździe „Solidarności” w 1981 r.:

„Mój prawdziwy życiorys (…) zaczął się 29 sierpnia 1980 r., z chwilą wybuchu strajku w Hucie Katowice. Z tą chwilą moje życie zupełnie się zmieniło. Losy »Solidarności« są nierozerwalne z moimi dalszymi…”.

Andrzej Rozpłochowski zmarł 20 grudnia 2021 r. w Katowicach.

Autor jest pisarzem, ostatnio wydał powieść „Świadek”