Charytatywny koncert wsparcia w rocznicę wybuchu wojny. Zespół Troye Zillia wystąpi w Kinoteatrze Rialto

- Anastasiya z zespołem była kilka lat temu na Śląsku z koncertami w kilku miejscach, m.in. w Chorzowie. Koncert nagłaśniał i zajmował się stroną techniczną mój kolega, Tomasz „Simon” Nowakowski. Kiedy 24 lutego 2022 roku nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, Tomek od razu pomyślał, by skontaktować się z Anastasiyą. Zaoferować jej pomoc i zaprosić do Polski, gdyby była taka potrzeba. Przedstawił mi sytuację i poprosił, by pomóc mu w zorganizowaniu jej przyjazdu – opowiada Mariusz Długokęcki, współorganizator koncertu w Kinoteatrze Rialto.