Charyzma księdza Jarka zbudowała pielgrzymkę kibiców

- Czy ostatnia XV Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę, która odbyła się 7 stycznia 2023 roku, była szczególna, poza tym, że jubileuszowa?

- Na pewno tak. Jej uczestnicy złożyli bowiem „Serce dla Inki” pamiątkową tablicę w kształcie serca wykonaną z ofiarowanej biżuterii i dedykowaną Danucie Siedzikównie, 18-letniej sanitariuszce Armii Krajowej, skazanej przez komunistów na karę śmierci, która do końca pozostała wierna Polsce. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin, duszpasterz kibiców i pomysłodawca całej akcji wskazał, że jest to dar od kibiców-patriotów. Jest to serce wykonane ze srebra ofiarowanego przez ludzi z całego świata, a także składanych datków. W „Sercu dla Inki” znajduje się ziemia z jej grobu, a także polski orzeł w koronie i złoty ryngraf Matki Bożej Ostrobramskiej. Ksiądz Jarosław Wąsowicz krzewi wśród młodych patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Wiem, że górnolotnie to brzmi, ale tak właśnie jest. Ostatnia, XV edycja pielgrzymki kibiców pokazała, że to dzieło księdza Jarosława Wąsowicza wspaniale się rozrosło.