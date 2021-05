Chatka Shreka jest na Śląsku! Ukryta na moczarach. Pojezierze Palowickie jest dostępne dla rowerzystów

Chatka Shreka to miejsce w środku lasu na Pojezierzu Palowickim (gmina Czerwionka-Leszczyny). Miejsce – nazywane Śląskimi Mazurami – jest poprzecinane ścieżkami rowerowymi, warto zaplanować tam wycieczkę. - Chyba nie ma drugiego takiego miejsca w całym regionie. Każdy, kto tutaj przyjeżdża pierwszy raz, z wielkim podziwem patrzy na cudowne krajobrazy, na rzadkie gatunki roślin i zwierząt, rozkoszuje się przepiękną przyrodą i ciszę . Nic dziwnego, że niektórzy odwiedzający Pojezierze Palowickie nazywają ten zakątek “Śląskimi Mazurami”. Na trasach rowerowych i spacerowych pomiędzy stawami nie ma samochodów, można odpocząć od codziennego pośpiechu i zgiełku – zachęca Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik Urzędu Miasta i Gminy w Czerwionce-Leszczynach, zachęcając do odwiedzenia ścieżki edukacyjnej z czterema przystankami wyposażonymi w tablice poglądowe.

Podążamy malowniczymi terenami, wzdłuż Stawów Łańcuchowych. Skąd nazwa? Bo oglądane z góry przypominają łańcuch, lub sznury korali Podążając ścieżka dalej, przecinamy szeroki dukt leśny z aleją dębów czerwonych. To Stara Droga wiodąca z Palowic do Żor. Prowadzi nią Szlak Początków Hutnictwa i czerwony szlak rowerowy. Na jej końcowym odcinku usytuowano stanowiska nr 2 i nr 3 z tablicami dydaktycznymi. Droga leśna obsadzona jest dębami czerwonymi, dębami szypułkowymi, a w pobliżu stanowiska nr 3, po lewej stronie rośnie pojedynczy egzemplarz dębu błotnego.

Przy stanowisku nr 3 kończy się dolina Stawów Łańcuchowych. Osiągamy dolinę potoku Jesionka, skręcamy w prawo na drogę i zmierzamy wzdłuż największego w Palowicach stawu Łanuch, podzielonego groblami na kilka mniejszych akwenów. Ten odcinek ścieżki ma wybitne walory widokowe. Daje też możliwość obserwowania zwierząt, głównie ptaków, płazów i owadów zamieszkujących „Pojezierze Palowickie".

Na grobli ograniczającej staw od zachodu skręcamy w lewo. Przechodzimy przez most na Jesionce docierając do ruin huty „Waleska”, przy których znajduje się tablica stanowiskowa nr 4, kończąca ścieżkę.