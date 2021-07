Chcemy opowiedzieć o Śląsku całej Polsce. Rozmowa z dr. Andrzejem Sznajderem, dyrektorem Oddziału IPN w Katowicach

Instytut Pamięci Narodowej przeżywa czas zmian. Czy te zmiany będą w jakiś sposób wpływały na działalność katowickiego oddziału Instytutu, który zajmuje się badaniami historii regionu najbardziej zaludnionego w Polsce?

Pan ma na myśli zapewne kończącą się kadencję Prezesa Jarosława Szarka i w niedługiej perspektywie objęcie tej funkcji przez nową osobę. Oczywiście każdy z dotychczasowych prezesów Instytutu kładł akcent na jakieś konkretne tematy. Niezależnie jednak od tego, kto tę funkcję pełni, szereg zadań, wynika wprost z ustawy o IPN i są one realizowane konsekwentnie od chwili jego powstania. Takim zadaniem jest chociażby przejęcie, uporządkowanie, opracowanie i udostępnianie zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, czyli dokumentów wytworzonych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Ten proces wciąż jeszcze trwa. Wciąż jeszcze zgłaszają się do nas instytucje, na przykład komendy policji lub sądy, które w swoich magazynach odkryły jeszcze jakieś dokumenty, które powinny były trafić do nas. Kolejnym zadaniem, realizowanym przecież od samego początku przez IPN, jest ściganie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, a więc zarówno zbrodni nazistowskich jak i zbrodni komunistycznych. Takim zadaniem, realizowanym od początku, są oczywiście badania naukowe, przede wszystkim koncentrujące się na aparacie bezpieczeństwa – jego strukturach i metodach działania. Od kilku lat to spektrum zainteresowań badaczy wyraźnie się poszerza bo obejmuje także kwestie związane z funkcjonowaniem partii komunistycznej czyli PPR-u i PZPR.-u. Z kolei w związku z ostatnią nowelizacją z 2016 roku w polu zainteresowań badawczych znalazła się także historia okresu międzywojennego, od momentu zakończenia I wojny światowej. Stąd między innymi zaangażowanie Instytut Pamięci Narodowej i oddziału katowickiego w sprawy związane z historią Powstań Śląskich i Plebiscytu.