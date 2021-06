Chcesz zamieszkać w Katowicach? Zobacz, gdzie miasto oferuje mieszkania za remont i złóż wniosek

Sama idea jest bardzo prosta. Miasto wynajmuje mieszkania z bardzo korzystnym czynszem (Od 3,21 zł do 6,93 zł za metr kwadratowy w zależności od lokalizacji i standardu), a najemcy są zobowiązani do remontu. Po pięciu latach mają również możliwość wykupu lokali na preferencyjnych warunkach.

Tym razem do wyboru są 52 mieszkania o pow. od 18 do prawie 80 m kw. Znajdują się one przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mariacka, Kozielska, Warszawska, Mikołowska, Krzywa, Andrzeja, Sienkiewicza, Plebiscytowa, Raciborska, Kościuszki), ale też w Janowie (ul. Oswobodzenia), Zawodziu (ul. Waleriana), Ligocie (ul. Koszalińska, Kołobrzeska, Słupska), Piotrowicach (ul. Grottgera, Małachowskiego), Burowcu (ul. Letnia) czy Szopienicach (ul. Bednarska, Wiosny Ludów).

Trzeba również spełniać kryterium dochodowe na osobę. Widełki dla gospodarstwa jednoosobowego wynoszą od 1876,32 zł do 5003,52 zł. Dla gospodarstwa wieloosobowego jest to od 1250,88 zł do 3252,29 zł. W przypadku rodzin, w których znajduje się osoba w znacznym stopniu niepełnosprawna, górna granica jest przesunięta kolejno do: 5628,96 zł oraz 4628,26 zł.