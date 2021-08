Chciał odciąć maczetą ucho 20-latkowi? Makabra w Jastrzębiu-Zdroju

- Dokładnie 18 czerwca mężczyzna podszedł do 20-latka siedzącego na ławce w Jarze Południowym. Z relacji pokrzywdzonego wynika, że sprawca wyciągnął z plecaka około półmetrową maczetę, przyłożył jej ostrze do ucha 20-latka i przeciągnął – relacjonuje prokurator Arkadiusz Kwapiński, zastępca prokuratora rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Polała się krew, poszkodowany trafił ostatecznie do szpitala. Okazało się, że rana jest poważna, trafił na stół operacyjny, gdzie chirurg musiał zszyć ucho!

Znajomi 29-latka wyjaśniali, że lubił noże, tasaki Często podobno chwalił się nimi, nosił je przy sobie. Po zatrzymaniu tłumaczył pokrętnie, że tylko żartował i nie chciał zrobić krzywdy. Zapewniał też, że to nie była maczeta, tylko zwykły nóż kuchenny. Zapewnił, że już go nie ma, bo... sprzedał przypadkowej osobie w okolicy targowiska. Śledczy nie dają wiary w jego opowieści.