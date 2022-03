Chciał ukraść alkohol. Nie wiedział, że nieopodal jest policjant. Kierowniczka sklepu nic nie zauważyła.

Markowy alkohol kusił

30-latek przywłaszczył sobie w supermarkecie dwie butelki markowego alkoholu o wartości 300 złotych. Jak się później okazało, kierowniczka sklepu nic nie zauważyła. Policjant zobaczył, jak mężczyzna po wyjściu zaczął biec, więc wezwał go do zatrzymania. Niestety nie odniosło to skutku.

Policjant był lepszym biegaczem

Mężczyzna uciekał przez kilkaset metrów, ale jak miało się okazać, to członek policji wykazał się większą szybkością i lepszą kondycją. Dopadł złodzieja i go obezwładnił. Skradziony alkohol trafił z powrotem do sklepu. Ponieważ jego wartość wynosiła poniżej pół tysiąca złotych, czyn bielszczanina kwalifikował się jako wykroczenie. Dostał on 500 złotych mandatu, który wypisali na miejscu przybyli funkcjonariusze. Przyjechali oni, aby przejąć czynności służbowe od swojego kolegi.