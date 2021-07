Chcieli wysadzić bankomat w Katowicach, włamali się do rozmieniarki pieniędzy. Podczas zatrzymania trzeba było ewakuować mieszkańców

Katowice: Chcieli wysadzić bankomat, włamali się do rozmieniarki pieniędzy

Jak informują śląscy policjanci do zatrzymania podejrzanych doszło kilka dni po włamaniu do rozmieniarki pieniędzy i usiłowaniu włamania do bankomatu. Katowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w nocy z 24 na 25 czerwca 2021 roku ktoś próbował włamać się do bankomatu w dzielnicy Józefowiec używając... materiałów pirotechnicznych.

Bankomat wytrzymał eksplozję i ostatecznie pieniądze nie zostały skradzione. Ale jeszcze tej samej nocy podejrzani w podobny sposób włamali się do rozmieniarki pieniędzy w innej katowickiej dzielnicy. W wyniku wywołanej przez nich eksplozji włamywacze dostali się do urządzenia i ukradli pieniądze.

Po krótkim śledztwie policjanci zatrzymali trzech mężczyzn - dwóch w wieku 23 lat oraz 20-latka.