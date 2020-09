Chęciński o lotnisku im. Korfantego: Rozumiem intencje. Ale dla równowagi Teatr Rozrywki w Chorzowie powinien nosić nazwisko Jana Kiepury

Wojciech Korfanty będzie patronem lotniska w Pyrzowicach. Co na to Zagłębie? Uważam, że nazwa lotniska powinna zostać neutralna. Ze zrozumiałych względów jest w niej człon „Katowice”, ale przypominam, że lotnisko jest na terenie Zagłębia. Gminę administracyjnie przeniesiono z zagłębiowskiego powiatu będzińskiego do śląskiego tarnogórskiego. Z szacunku dla Korfantego nie chcę wywoływać kolejnego śląsko-zagłębiowskiego sporu. Ale uważam też, że nikt w województwie nie powinien ich wymyślać.

Korfanty był Ślązakiem, ale jego dokonania wykraczają daleko poza Śląsk. I Zagłębie. A Jan Kiepura nie był wielką postacią? Kiedyś była taka propozycja: nadania lotnisku imienia Kiepury. W pewnym momencie zrozumieliśmy jednak, że nie ten śląsko-zagłębiowski spór do niczego nie doprowadzi i się wycofaliśmy. Ślązacy chyba nie są tak ugodowi. I żeby było jasne: zgadzam się, że Korfanty to postać o formacie ogólnopolskim. Zmienił historię Śląska, Polski, Europy.

Kiedyś boje o patrona lotniska toczyli prezydenci w starym GZM.

I do niczego one nie doprowadziły. Nazwa została neutralna. Swoją drogą, nie wiem, czy to nie my pierwsi wystąpiliśmy z propozycją patrona dla lotniska. Chodziło o Kiepurę, oczywiście.

Patron lotniska ma jakiekolwiek większe znaczenie?

Dla lotniska? Praktycznie żadne. Więcej lotów, nawet dzięki Korfantemu, nie będzie. Ale w województwie nawzajem się szanujemy i lubimy, dlatego uważam, że – dla równowagi – marszałek mógłby rozważyć, czy nie nadać jakiejś ważnej instytucji kultury w województwie patronatu postaci związanej z Zagłębiem. Podpowiadam panu marszałkowi: może Teatr Rozrywki w Chorzowie powinien nosić nazwisko Jana Kiepury, artysty znanego przecież na całym świecie.