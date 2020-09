Chęciński: Z prezydentem Krupą się dogadujemy. Ale nie zgadzam się na złotą akcję w Tramwajach Śląskich dla Katowic GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

Katowice to i tak zdecydowanie największy udziałowiec tej spółki. W czym problem? Tramwaje Śląskie to spółka należąca do kilku czy kilkunastu gmin woj. śląskiego. I wszyscy chcemy, żeby poprawiały jakość swoich usług, stąd ogromne inwestycje nie tylko w Katowicach, ale i Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Bytomiu…

Więc jaki kompromis jest możliwy?

Sam jestem przeciwny „złotej akcji” dla Katowic, ale nie znaczy, że tak nie będzie. Jestem tylko jednym z wielu współwłaścicieli Tramwajów Śląskich. Musimy usiąść do stołu i porozmawiać o tym, jak rozwiązać problemy komunikacyjne w regionie, by mieszkańcy byli zadowoleni. Bierzemy też pod uwagę sytuację finansową gmin. Myślę, że dziś jesteśmy bliżej porozumienia, niż jeszcze parę tygodni temu.

Parę tygodni temu prezydent Katowic proponował, by Metropolia przejęła finansowanie komunikacji między miastami. A to jeszcze aktualne?

Trudno jest znaleźć taki model finansowania transportu, który wszystkich zadowoli. Ale na pewno finansowanie wydatków bieżących samorządów z budżetu Metropolii jest najgorszym rozwiązaniem, jakie można wymyślić. GZM powstała po to, by finansować inwestycje m.in. w komunikacji. Gdybyśmy zaczęli wydawać jej pieniądze na bieżące utrzymanie tej komunikacji, to za 2-3 lata Metropolia nie będzie miała żadnego sensu. W Warszawie szybko zadano by sobie pytanie, dlaczego dopłacać do transportu w Sosnowcu czy Katowicach, a nie w Bydgoszczy, Toruniu czy dowolnym innym regionie w Polsce.