Подібні тези не є новинкою, адже Путін і російська пропаганда повторюють їх від початку війни в Україні. Цього ж разу президент РФ включив у свою промову чергові погрози.

«Якщо хтось наважиться втрутитися в поточні події з боку й будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то мусять знати, що наша відповідь, удари у відповідь будуть блискавичними й швидкими», - заявив Путін у промові.

Не дивно й те, що такі слова викликали гучні оплески в залі, де відбувалось засідання.

Російський президент не збув й вкотре озвучити свої безпідставні твердження про те, що Україна несла небезпеку для Росії, про зброю масового ураження та примарні американські біолабараторїї на території нашої держави.

«Наші солдати та офіцери запобігли реальній небезпеці, яка нависла над нашою батьківщиною, запобігли масштабному конфлікту, який розгорнувся б на нашій території, але за чужим сценарієм», - так виправдовує свій напад Путін.

Президент країни-агресора також запевнював парламентаристів, що Росія чудово справляється із західними санкціями, що вони стали можливістю для розвитку.

«Наша банківська система, національна валюта, транспорт, торгівля і економіка в цілому вистояли і навпаки мають хороші ресурси для запуску нових проектів», - переконував Володимир Путін.

W środę 27 kwietnia prezydent kraju-agresora Putin przemawiał w Petersburgu z okazji Dnia Sejmu.

Podsumowując, gołym okiem widać, że rosyjski przywódca nadal przekonuje władze i obywateli kraju o czymś nieprawdziwym, tym samym popychając Rosję jeszcze dalej w pewną równoległą rzeczywistość – inną i nieobiektywną.

Kateryna Yakovleva

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