Chirurgiczny robot da Vinci został zaprezentowany w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Zobaczcie zdjęcia Mateusz Zarembowicz

26 stycznia w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbył się pokaz, podczas którego można było zapoznać się z możliwościami robota chirurgicznego da Vinci. Przybyli na miejsce, mieli możliwość zasiąść przy pulpicie sterującym i dowiedzieć się jak za pomocą tego urządzenia, które w wielu przypadkach jest w stanie zastąpić tradycyjne operacje chirurgiczne, manipulować przyrządami widocznymi w dużym powiększeniu na ekranie. Takie rozwiązania nie tylko ograniczają konieczność zatrudniania całego zespołu biorącego udział w tradycyjnych operacjach. To również doskonała metoda, dzięki której pacjenci szybciej dochodzą do pełnej kondycji nie musząc być narażonymi na długotrwałą rekonwalescencję. Co równie istotne, wykorzystanie robota znacznie ogranicza pooperacyjny ból, a wszystko dzięki ograniczeniu obszaru działania podczas zabiegu z wykorzystaniem tego urządzenia.