Chodzić „jak Eddie Murphy” – ZOBACZ jak używać kijów do Nordic Walking? 78-letnia Pani Julia Zięba dzieli się swoją pasją

Pasja na emeryturze i spacery po Parku Śląskim

Pani Julia Zięba jeszcze kilka lat temu, potrafiła przejść dystans 5 km w czasie poniżej 40 minut. Uprawia wraz z innymi seniorami Nordic Walking w Parku Śląskim. Teraz zajmuje jej to kilka minut dłużej, ale dalej utrzymuje dobre tempo. Jak mówi, nawet seniorzy potrafią osiągać spore prędkości podczas marszu. Sama startowała w zawodach w swojej kategorii wiekowej. Mimo astmy i dwóch zawałów jest dalej aktywna – to żywy przykład, że jeżeli się chce, to można. Wybraliśmy się razem z nią na trening, w czasie którego pokazała nam technikę poruszania się z kijami Nordic Walking.