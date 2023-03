Chojniczanka - Ruch Chorzów 0:1 NA ŻYWO, WIDEO. Niebiescy mają szansę zostać liderami tabeli Fortuna 1. Ligi!

Ruch Chorzów w tabeli Fortuna 1. Ligi zajmuje drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do ŁKS-u Łódź. W piątek o 20.30 Niebiescy rozpoczną wyjazdowy mecz z Chojniczanką Chojnice, która jest szesnasta i do bezpiecznego miejsca traci również dwa punkty. Zdecydowanym faworytem będzie drużyna Jarosława Skrobacza. W przypadku zwycięstwa chorzowianie zostaną liderami co najmniej do niedzielnego wczesnego popołudnia, gdy zakończy się spotkanie łodzian ze Stalą Rzeszów.

Relacja na żywo z meczu Chojniczanka - Ruch Chorzów 0:1:

72' Trzech piłkarzy Ruchu leży we własnym polu karnym po zderzeniu po rzucie rożnym. Dwaj zderzyli się głowami. Źle to wygląda.

70' Zmiana Szczepan - Pląskowski.

67' Dwie żółte kartki na koncie gospodarzy.

66' Faulowany Foszmańczyk leży na murawie, ale już wraca do gry.

65' Znów spokojniejszy fragment spotkania.