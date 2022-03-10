Чому і навіщо? Питання до людей, які вірять у «спецоперацію». Dlaczego i po co? Pytania do osób, które wierzą w „operację specjalną”.

Ось уже 15 день мужньої боротьби України за свою цілісність та територіальність. 15 днів щоденних обстрілів, вибухів та кричущого страху: за себе, свою сім'ю, за свою батьківщину. Щодня я випадково бачу гучні висловлювання російських і білоруських блогерів, яким, можливо, заплатили або ж вони дійсно (?) вважають і підтримують президента Росії у всій "спецоперації". Кожного дня у мене виникає безліч питань саме до них, та й загалом до людей, які і справді вважають істиною слова Міноборони РФ з приводу актуальної ситуації в Україні.

Заради чого ця війна, або як вас ЗМУСИЛИ її називати, спецоперація? Заради порятунку мешканців Донбасу? Добре, допустимо. Перше логічне питання, яке виникає особисто у мене, а хто вас взагалі просив нас рятувати? Мені мало віриться, що хтось із уряду отримав лист із двома словами “Help Us”. Ви правда вважаєте, що заради порятунку мешканців двох областей на сході України треба обстрілювати разом Київ, Харків, Херсон, Мелітополь, Чернігів? І захопити усю Україну? Ви вважаєте, що задля порятунку мирних жителів потрібно було додатково перетворити на біженців ще півтора мільйони мирних жителів? Ви дійсно вважаєте, що удар по економіці Росії, дворазове зростання цін та знищення цілих галузей (наприклад, автомобільної), – сприяє порятунку мирних жителів Донбасу? Чи ви вважаєте, що всі ці санкції вас не торкнуться? Може ви і зможете одягнутися на ринку, на який приїхали ВАЗом, але хіба такого життя вам хотілося? Не хотілося б вас засмучувати, але економіка вашої країни відлетить далеко, навіть за кризу 90-х і це лише початок. Припустимо, що удару по економіці Росії та доходів росіян був завданий Заходом. Але якщо такої відповіді Заходу керівництво Росії не планувало, чи не думаєте ви, що так само погано спланувало весь хід війни і всі її наслідки?

Припустимо, війська в Україну Росія ввела заради порятунку всіх росіян в Україні, яких, як каже Путін, пригнічують нацисти, які захопили владу. Скажіть, ви бачили хоч раз, щоб жителі звільнених від нацистів міст та сіл зустрічали визволителів хлібом-сіллю? Чому російських солдатів зустрічають гранатометами та вважають окупантами? Чому всі ці люди ненавидять вас, а бажають якнайшвидшої смерті? "Всі російські військові, які прийшли на НАШУ землю - на ній же й поляжуть" – сказав радник Керівника Офісу Президента України Олексій Арестович на першому зі своїх брифінгів з початку війни.

Якщо Україна захоплена нацистами і якщо Захід заразом із нацистами, то чому абсолютна більшість біженців з України біжить на Захід, а не на Схід, до Росії, до «освободітєлєй»? Близько 1,5 мільйонів людей емігрували тільки до Польщі, близько 500 тис до Молдови, Румунії. Жінки залишають своїх чоловіків та синів невідомо на який термін, їдучи в повну невідомість просто, щоб вижити. Дивне "визволення", чи не так? Питання, яке виникає наступним: якщо в Україні владу й справді захопили нацисти, то чому Ізраїль розгортає там свій госпіталь, а ізраїльтяни йдуть воювати добровольцями на боці України? З якого часу Ізраїль підтримує нацизм?І якщо влада в Україні захоплена, то чому з 2014-го там пройшли двоє виборів і вже другий президент? Чому Порошенко передав захоплену владу новообраному президентові Зеленському? До речі, прикол, який зараз популярний в інтернеті,котрий чітко описує політичну ситуацію Росії:

- А ви пробували у президенти НЕ коміка обирати? - А ви намагалися ВИБИРАТИ президента? Якщо Росія веде справедливу чесну війну, це означає, що кожен її солдат – герой. Чому Росія відмовляється забрати з України тіла загиблих героїв? Може тому, що вашому президентові легше поставити переносні крематорії на кордоні, і оголосити чийогось чоловіка, сина, брата безвісті зниклим? Адже вам і далі будуть вішатимуть локшину на вуха, кажучи, що «нєт потєрь», і ніхто не дізнається скільки російських оккупантів удобрюють нашу землю. І за перші два тижні війни ви чули бодай раз, щоб Росія вела з Україною переговори про обмін полоненими? Тільки завчені кремлівські разочки про «скласти зброю», «крим-наш», «визнання ЛНР і ДНР в межах Луганської і Донецької областях». Росія, начебто, може зупинити війну, якщо Україна визнає російськими Крим, Луганську та Донецьку області. Проте у КК РФ є стаття 280.1., де за заклики до здійснення дій, вкладених у порушення територіальної цілісності країни, дається до 5 років в'язниці. Чому порушити територіальну цілісність України – це окей, а порушити територіальну цілісність Росії – це злочин? Як ви це пояснюєте?

Радіостанція «Ехо Москви» запрошувала до своїх прямих ефірів представників усіх точок зору, від прихильників Навального до твердих прихильників Путіна. Чому замість того, щоб висловити в ефірі свою думку, держава цю радіостанцію просто закрила? Якщо у правді сила, то чому у Росії закриті усі незалежні ЗМІ? Допустимо, Росія завоює Україну. Як ви уявляєте майбутнє країни, де через війну всі ненавидять окупантів? Хто переможе у такій країні на виборах, якщо вони будуть вільними? Хоча, це навіть смішно звучить. Чомусь згадуються “чесні” позаминулі вибори в Білорусії. Чи вважаєте ви, що на чолі переможеної України потрібно просто поставити людину від Росії? Але така посада називається словом гауляйтер, а гауляйтерів в Україні ставив Гітлер. Гітлер дорівнює Путін? Припустимо, що російські війська увійшли в Україну заради більш важливої мети, ніж порятунок України від нацистів. Припустимо, заради порятунку Росії від НАТО, що наближаються до її кордонів. Чому не бояться НАТО, що межують з ним Фінляндія, Швеція, Хорватія, Сербія, Північна Македонія та повністю оточені НАТО Австрія та Швейцарія?

Допустимо, Росія робить в Україні святу справу. Але чому цю святу справу не підтримує ніхто у світі, окрім Венесуели, Куби чи Еритреї? Чому навіть Китай не підтримує Росію? Чому всі прогресуючі країни впевнені в тому, що Росія жорстоко спокусилася на нашу прекрасну країну? Чому вони бачать, що російські окупанти гатять і в житлові будинки, і в лікарні, і в дитячі садочки, вбиваючи ні в чим не повинних малюків і дорослих? Чому цього не бачите ви? Ви дійсно вважаєте, що антивоєнні мітинги треба розганяти, їх учасників бити, штрафувати чи садити до в'язниці? Чому злочином є навіть плакат із написом «Ні – війні!» Чи схвалюєте ви тоді плакати «Так – війні!»? Знаєте як кажуть, «не всі німці були за Гітлера, але всі були покарані». Ваше мовчання – згода вбивання української нації.

До речі, чому ваші думки розділилися? Хтось підтримує криваву політику Путіна, у когось відкриваються очі на справжній геноцид, а хтось і надалі постить фрази "скажемо ні війні" і залишається осторонь жаху, що відбувається? Чому всі ми, українці, єдині у своїх думках та надіях? Хочете відповіді на запитання, чому ця війна вже заздалегідь програна вами? Навіть якщо уявити неможливе: що Зеленський і вся Україна здаються післязавтра, прийнявши всі умови Путіна, а ганчірний Янукович стає президентом у Києві, навіть у цьому випадку росіяни побіжать звідти через півроку-рік. Безславно і ганебно. І війна все одно програна. Ті збитки, які Путін зумів завдати російській економіці (яка, загалом, і непогано себе відчувала), в такому короткому періоді часу вдавалося завдати своїй країні взагалі мало кому. Так, власне, я, знаєте, поки що нікого і не можу згадати. Це як розстріляти собі ноги впритул з великокаліберного кулемета.

Помилкою було уявлення про небажання Заходу протистояти агресії, про його млявість, жадібність і розколотість. Помилкою було уявлення про самодостатність російської економіки, її захищеність. Помилкою було уявлення про якість російської армії. І головною помилкою було уявлення, що Україна – це failed state, а українці – не нація. І останнє. Якщо Путін підірве атомну бомбу, чи будете ви, як і раніше, вважати, що Путін має рацію? І чи готові ви разом із рідними та коханими стати атомним попелом заради великої російської ідеї? Чи згодні ви знищити людство і загинути самі лише заради того, щоб потрапити, як праведники, до раю разом із Путіним? І якщо так, то яка різниця між вами та терористами-смертниками Усами бін Ладена?

Росія програла цю несправедливу, божевільну війну, яка просто не мала жодного приводу, просто це ще не всі зрозуміли. Слава Україні! Anastasiia Popenko [email protected]

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