Чорнобаївка – символ волі і жаги до перемоги. Chornobajivka - symbol wolności Ukrainy.

Авіація, спалена на злітній смузі, вважається серйозною невдачею для будь-якої армії, адже це означає, що ворогу дозволили знищити дорогу техніку не у бою, а на землі.

Український генштаб стверджує, що у Чорнобаївці йому вдалося це зробити не один раз, супутникові знімки та міжнародна преса підтверджують принаймні один з таких ударів.

В Україні Чорнобаївка стала своєрідним мемом і символом знищення російських військ.

Кілька разів росіяни наповнювали аеродром новою технікою одразу після знищення попередньої. І це багатьох дивувало.

У російських офіційних зведеннях про аеродром згадують набагато рідше: наприкінці лютого росіяни повідомили, що взяли Чорнобаївку "під контроль", а в середині березня заявили, що контролюють всю Херсонську область.

Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона.

І саме тут ще донедавна діяв міжнародний аеропорт "Херсон" - сайт летовища все ще працює, а останні новини стосуються реконструкції злітно-посадкової смуги в рамках "Великого будівництва".

У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

Стратегічне значення чорнобаївського аеродрому проявилося вже після захоплення росіянами Херсона та зі спробами розвинути наступ на Миколаїв, а у перспективі - і на Одесу.

Миколаїв відділяє від анексованого Криму, основного плацдарму російської армії на півдні України, велика водна перепона - річка Дніпро.

Через яку треба не лише переправити війська, а й налагодити їхнє регулярне постачання.

Вони нагромадили величезне угруповання з Криму на тому напрямку - там, де Миколаїв, Одеса. Їм бажано, але недосяжно, рухатися через два мости - Антонівський міст та міст у Новій Каховці", - пояснив під час телемарафону радник голови ОП Олексій Арестович.

"Бої продовжуються - завдання ЗСУ вибити супротивника з плацдарму на південь та звільнити місто Херсон. Попереду зіткнення в секторі, не треба робити з супротивника малохольних слабких дурнів. Хоча їм, не можна було набивати кілька штабів в аеропорту, по суті, в тактичному тилу, проти держави з десятками "Смерчів" і непоганим угрупуванням ударних дронів", - Кирило Данильченко.

Wieś Chornobajivka,a raczej aerodrom który się w niej znajduje stał się kolejny symbolem wojny rosji przeciwko Ukrainie. Rosyjska technika wojskowa, nagromadzona na terytorium aerodromu została rozbita i spalona już 12 razy! To pokazuje prymitywny poziom umiejętności rosyjskiej armii. Chornobajivka to nie tylko wieś, Chornobajivka to cała Ukrainia, która już 35 dzień bohatersko walczy za swoją ziemię, za swoją niepodległość.

Solomiia Mykytsei

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