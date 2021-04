Chorzów. Budżet Obywatelski: remont drogi, nowy plac zabaw, tężnia, projekt społeczny lub ścieżka rowerowa? Mieszkańcy sami zdecydują

Łącznie do wydania w ramach chorzowskiego budżetu obywatelskiego jest 3 700 000 złotych. Głosowanie będzie przeprowadzone w kilku kategoriach. Swój głos oddać będzie można na zadania inwestycyjne, społeczne, a także zielone oraz projekty niwelujące bariery.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 5 maja i potrwa do 6 czerwca. Głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września, a zwycięzców poznamy 17 września. Cały proces konsultacji będzie odbywał się drogą elektroniczną.

Nowa kategoria obejmuje wszelkie działania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, w szczególności mające na celu zniwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, o ograniczonej mobilności i percepcji, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób z czasowymi ograniczeniami mobilności. Pula przeznaczona na te zadania to 270 tysięcy złotych, a jeden projekt może kosztować maksymalnie 70 tys. złotych.

- Widzimy, że z każdym rokiem mieszkańcy przykładają większą uwagę do spraw związanych z ochroną środowiska. Zgłaszają chęć wymiany pieców, chcą instalować fotowoltaikę, korzystają z rowerów czy organizują akcje ekologiczne. To dlatego zdecydowaliśmy się w 2020 roku utworzyć "zieloną" kategorię w Budżecie Obywatelskim. Liczba głosów oddana na ekoprojekty pokazała, że był to dobry pomysł. Wierzę, że będzie tak również w tym roku - tłumaczy Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.