Chorzów. Co dalej z Kapeluszem w Parku Śląskim? Od 2014 roku stoi nieużywany i niszczeje. Ile może kosztować remont? ZDJĘCIA

Jedna z pereł Parku Śląskiego

Jak mówi Henryk Mercik (do końca sierpnia br. miejski konserwator zabytków w Chorzowie), hala wystawiennicza „Kapelusz” to budynek, który składa się przede wszystkim z charakterystycznego dachu. Reszta to lekkie ściany kurtynowe. Niepowtarzalny kształt sprawia, że nie ma mieszkańca aglomeracji śląskiej, który by nie kojarzył jego bryły. Kapelusz w Parku Śląskim, mimo słusznych rozmiarów, jest bardzo lekkim i „zwiewnym” budynkiem.