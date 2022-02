Chorzów. Dawny szpital zamieniono na mieszkania dla seniorów. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do budynku przy ul. Karola Miarki 40

Przebudowa budynku przy ul. Karola Miarki 40 to największa miejska inwestycja mieszkaniowa od wielu lat. Dzięki temu w Chorzowie powstało 77 nowych mieszkań, a w 35 z nich zamieszkają chorzowscy seniorzy. Lokale zostały oddane do użytku w standardzie "pod klucz": wykończona została strefa sanitarna, a pomieszczenia wyłożono kafelkami i panelami. Niektóre z lokali mają również dostęp do balkonu lub tarasu.