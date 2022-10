Chorzów. Dzieci w strojach lekarzy bohaterami muralu na budynku Zespółu Szpitali Miejskich przy ul. Truchana

Od soboty, 15 października, ścianę na dziedzińcu szpitala dziecięcego przy ul. Truchana w Chorzowie zdobi mural. Wielkoformatowy obraz przedstawia dzieci w różnym wieku przebrane za lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę.

Kompozycja graficzna została dostosowana do charakterystycznej schodkowej ściany okien w budynku szpitalnym.

- Gdy tylko zobaczyłem zdjęcie budynku, to pomysł do głowy wpadł mi dosyć szybko. Trzy różne poziomy wysokości tej samej ściany szybko naprowadziły mnie na to, żeby dać tam dzieciaczki w różnym wieku, bo właśnie tacy pacjenci tam trafiają - wyjaśnia Robert „Czerwony pies". - Żeby nawiązać troszeczkę do personelu, to przebrałem ich w doktora, ratownika medycznego i pielęgniarkę - dodaje.