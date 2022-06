Chorzów. FEST Festival 2022 ogłasza kolejnych artystów! 3.edycja już w sierpniu w Parku Śląskim

Wśród Artystów FEST Festivalu 2022 na jednej ze scen wystąpią: Jimek (Radzimir Dębski) - wszechstronny twórca, jeden z najbardziej intrygujących kompozytorów młodego pokolenia. Ma w swoim dorobku muzykę filmową, spektakularne symfoniczne opracowania muzyki hip-hopowej czy jazzowej, jak i własne utwory symfoniczne. Głośno zrobiło się o nim w 2012 roku, kiedy pokonał 3000 uczestników i wygrał konkursu na remix utworu „End Of Time” Beyoncè, który potem znalazł się na płycie artystki. W 2017 roku skomponował muzykę do filmów: „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” w reżyserii Marii Sadowskiej oraz „Atak paniki” w reż. Pawła Maślony. Skomponował także muzykę do pierwszego polskiego slashera „W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt” oraz serialu “Sexify” dla platformy Netflix. Po ogromnym sukcesie dwóch pierwszych odsłon Hip-Hop History Orchestrated by JIMEK Artysta wziął na warsztat rodzimą scenę. 12 czerwca na warszawskim lotnisku Bemowo, z towarzyszeniem i przy akompaniamencie 70-cio osobowej orkiestry symfonicznej, wystąpił wraz legendami polskiego rapu i przedstawicielami młodej sceny. Na FEST Festivalu Jimek ponownie wprowadzi nas w świat polskiego hip-hopu i wystąpi wraz z takimi gośćmi jak Sokół, Zip Skład, TEDE, Żabson i inni.

